Grande Fratello, Daniele Dal Moro rischia la squalifica per insulto omofobo

Daniele Dal Moro rischia di essere squalificato dal Grande Fratello per un insulto omofobo ai danni di Cristian Imparato, che ha fatto coming out nella casa. I due avevano già litigato, ma ieri, mentre consolava Valentina Vignali, Dal Moro si è lasciato sfuggire l'appellativo "checca" parlando del coinquilino gay. «Ieri parlavo con la checca, gli ho detto ‘ti mangio’. Chissà cosa faccio in una litigata vera! Ieri per un uovo gli ho detto ‘ti mangio’”», ha detto il concorrente. Bufera sui social, e ora si vocifera che Daniele Dal Moro potrebbe venire squalificato.

Ultimo aggiornamento: 13:54

