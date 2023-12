Grande Fratello, Beatrice Luzzi: «Non gliela possiamo far passare, è un'egocentrica prepotente»

Venerdì 29 Dicembre 2023, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 08:06

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice esprime il suo disappunto per i comportamenti di Letizia e lo fa confidandosi con Fiordaliso. Durante le prove delle coreografie di Mary Poppins, Beatrice si è sentita umiliata dalla coinquilina giudicata come "egocentrica e prepotente". Fiordaliso ha provato a mediare, sostenendo che forse Beatrice potrebbe esagerare alcune considerazioni sulla ragazza. Beatrice si è poi detta stanca e provata dalle discussioni sia con Letizia che con Giuseppe e non ha intenzione di ricominciare a cercare di riconquistare i rapporti persi. Grande Fratello, bufera per le parole di Garibaldi: Varrese prova a fermarlo