Gf, l'ex marito di Beatrice entra a sorpresa: «Sono dalla tua parte». Il web ironizza: «Ma come ha fatto a passare da Alessandro a Garibaldi?»

Beatrice chiama Alessandro e Alessandro risponde. L'ex marito della Luzzi arriva in "soccorso" della concorrente. «Ci siamo conosciuti per lavoro, io sono un giornalista e mi mandarono a intervistarla», racconta Alessandro Cisilin. Un grande amore poi due figli e dopo la separazione: «È stato talmente intenso il nostro incontro che non abbiamo neanche un passato da coppia, ci siamo conosciuti siamo andati a convivere e dopo 6 mesi lei era incinta».

Beatrice Luzzi, chi è l'ex marito Alessandro? «Ci siamo amati moltissimo». La vita privata, i figli e il blog della vippona

Gf, le dolci parole di Alessandro per Beatrice

Alesandro entra a sorpresa e Beatrice Luzzi scoppia a piangere. «Sei strepitosamente bella, donna madre, artista infinita.

L'ex marito della Luzza conquista il web

Non riesco a smettere di abbracciarsi e di stringersi e il web si scioglie: «Il momento piú bello di questa edizione», «è proprio bello vedere che nonostante l'amore tra loro sia finito è rimasta tanta stima, tanto bene e tanto rispetto, un grande esempio da parte di due genitori». E sì è vero a vederli sono davvero belli insieme, E c'è anche chi ironizza: «Ma come ha fatto a passare da Alessandro a Garibaldi?»