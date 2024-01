Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la gaffe dopo la critica a Perla Vatiero. Guai in vista per l'effetto boomerang?

Venerdì 26 Gennaio 2024, 10:38

Guai in vista per Beatrice Luzzi al Grande Fratello dopo una frase particolare pronunciata nei confronti di Vittorio Menozzi: dopo il caos esploso qualche giorno fa su Perla, quello che ha detto l'attrice romana potrebbe farla veramente finire nei guai. Il motivo? Come un boomerang, le parole di Beatrice potrebbero colpirla laddove lei avrebbe invece voluto farlo nei confronti della Vatiero. Ma cosa potrà mai scatenare questi provvedimenti? E, soprattutto, che cosa ha detto la Luzzi a Vittorio di tanto terribile? Perché i suoi detrattori adesso chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- GF, Beatrice a Vittorio: ‘ma perchè ti tocchi il p…..?’: il movimento delle lenzuola è a luci rosse