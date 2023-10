Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Paolo Masella: tempo di confronti a tavola

Sabato 21 Ottobre 2023, 16:42

A tavola con... filosofia. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Paolo Masella si sono confrontati a pranzo, discutendo della differenza tra giudicare ed "essere consapevoli". Beatrice ha sottolineato l'importanza di accettare l'indeterminatezza e l'infinità della vita, anziché aderire a una razionalità rigida e schematica che porta a giudicare gli altri. Parlando a Paolo, l'attrice ha detto che giudicare una persona in base alle proprie esperienze è normale ma che è essenziale evitare di abbandonarsi al giudizio della massa. Paolo ha condiviso le parole di Beatrice Luzzi sottolineando però di avere una forte consapevolezza delle proprie idee: «Ho un punto di vista unico e personale. Mi limita? No, perché so benissimo chi ho di fronte. Lo sento se una persona mi è ostile o quando è gentile, o finge di esserlo...» Grande Fratello, Rosy in lacrime: «So perfettamente cosa è successo»