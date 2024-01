Grande Fratello, Beatrice Luzzi abbandona la casa per sempre? Cosa dichiara sul suo contratto

Venerdì 26 Gennaio 2024, 10:35

Da quando è iniziata l'attuale edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è apparsa immediatamente come una delle concorrenti più forti e determinate. Finita immediatamente al centro delle critiche, l'attrice ha saputo, settimana dopo settimana, resistere a ogni nomination e diventare una delle preferite del pubblico. Il lutto per la scomparsa del padre le ha fatto abbandonare recentemente la casa, poco dopo però Beatrice ha deciso di tornare in gioco e riprendersi il suo posto di leader (quasi) indiscussa di questa edizione del reality show. Oggi si aggiunge un altro tassello alla sua storia al Grande Fratello.

Grande Fratello, cosa accade a Beatrice Luzzi?

Come accade ormai ogni anno, infatti, la produzione pare abbia deciso di prolungare il programma rispetto alla naturale scadenza prevista. Questa decisione prevede chiaramente dei cambiamenti anche nei contratti dei concorrenti. In un breve video che gira su X, si vede Fiordaliso parlare con Beatrice e dirle che "I tuoi figli ci rimarrebbero troppo male". "Vorrei avere questa sicurezza che hai tu" ha risposto l'attrice. Gli utenti pensano che Beatrice non sia propensa ad accettare un nuovo contratto per rimanere ulteriormente nella casa e che Fiordaliso stia provando a farla ragionare. Dopotutto, Beatrice ha già dimostrato forza e caparbietà nel tornare nella casa dopo la morte di suo padre, e per molti non avrebbe senso mollare proprio ora.

