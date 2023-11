Grande Fratello, Angelica Baraldi svela la verità sul fidanzato: ecco perché non ha baciato Riccardo Romagnoli in diretta tv

Mercoledì 8 Novembre 2023, 09:57

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 6 ottobre, all’interno della casa è entrato Riccardo Romagnoli, ovvero il misterioso fidanzato di Angelica Baraldi. Su di lui si sa molto poco, tanto è vero che spesso i coinquilini della ragazza hanno messo in dubbio la sua stessa esistenza, anche perché la stessa Baraldi ne ha sempre parlato in una maniera piuttosto fumosa. Mentre sui social tanti telespettatori hanno accusato l’uomo di non essere il fidanzato della concorrente, dato che non l’ha baciata appena entrato in casa e non ci sono loro foto insieme sui social, arriva la versione della ragazza. Come avrà giustificato l’assenza di un bacio? E perché non esiste praticamente nemmeno uno scatto che li ritrae insieme?

