Grande Fratello, Angelica Baraldi in lacrime dopo la battuta di Mughini

Venerdì 3 Novembre 2023, 08:02

Una battuta di troppo l'ha ferita. Angelica, dopo aver sentito le parole pronunciate da Giampiero Mughini, si rifugia in piscina con le amiche per sfogarsi. Lei ritiene che le siano state rivolte frasi offensive e fuori luogo lungo tutto il percorso, definendola falsa, volgare e persino gattamorta. Non è d'accordo con questa immagine negativa che viene data di lei da parte dell'intellettuale protagonista della Casa. Letizia ha cercato di rassicurarla, sostenendo che il messaggio che Giampiero è totalmente sbagliato. Anche se Anita è d'accordo con lei, la esorta a non dargli troppo peso, perché tra un mese nessuno si ricorderà di questo episodio. Tutte le amiche sono dalla sua parte e le consigliano di non preoccuparsi del giudizio di Giampiero o del pubblico. GF, bistecca-gate per Anita e Vittorio: cosa c'è davvero dietro lo sfogo tra i due coinquilini?