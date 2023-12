Grande Fratello, alla festa di Petra c'è un "abbraccio speciale"

Giovedì 28 Dicembre 2023, 11:03

Nell'ultima puntata del Grande Fratello si è celebrato il compleanno di Perla Vatiero. A mezzanotte, i coinquilini hanno fatto una sorpresa fuori dal Confessionale alla ragazza con striscioni, trombette e occhiali stravaganti. Perla è stata accolta calorosamente e ha festeggiato con i suoi compagni di casa. Durante la celebrazione, la sorella di Perla ha organizzato una sorpresa con fuochi d'artificio dal giardino, portando l'influencer alle lacrime per la mancanza della famiglia. Nonostante la malinconia, Perla si è dichiarata felice di festeggiare il compleanno nella Casa e ha promesso di continuare nel gioco. Intanto non sono sfuggiti ai telespettatori gli "abbracci speciali" tra alcuni protagonisti della Casa più spiata d'Italia. Gf, critiche social per la lasagna preparata da Rosy: ecco cosa viene bocciato dagli utenti