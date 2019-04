Grande Fratello, Barbara D'Urso svela la punizione per il dottor Lemme: «Deciderà il pubblico»

È stata una settimana ricca di polemiche quella trascorsa dal dottor Alberico Lemme all'interno della casa del Grande Fratello. Gli altri inquilini non lo sanno, ma il dietologo dei vip non è un vero concorrente, bensì una sorta di disturbatore invitato in casa con il preciso scopo di accendere gli animi. Tuttavia alcune sue dichiarazioni hanno fatto parecchio discutere anche fuori dal reality, oltre a far andare su tutte le furie Valentina Vignali e Ambra Lombardo. Per questo motivo, Barbara D'Urso ha annunciato nel corso di Pomeriggio 5 che il pubblico stasera - nel corso della terza puntata del Gf - dovrà decidere se buttare fuori dalla casa Lemme o prolungare la sua permanenza.

Grande Fratello, Alberico Lemme choc: «Se i miei figli muoiono non mi importa». E' bufera

Per Lemme si tratta di una sorta di punizione, dopo le pesanti frasi dette in settimana e riprese dalle telecamere della casa. Il dietologo è arrivato a dichiarare di essere tanto anaffettivo da non provare nulla se uno dei suoi figli «dovesse morire». L'influencer Valentina Vignali si è scontarta più volte con lui, perdendo letteralmente le staffe, arrivando persino a minacciare Lemme. Stasera il pubblico emetterà il suo verdetto: «Non sarà né il Grande Fratello, né gli altri concorrenti - ha spiegato barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5 - ma voi a decidere se Lemme può restare nella casa, oppure no».



