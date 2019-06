Grande Fratello 2019, Valentina Vignali e le critiche per il peso: «Io lo perdo, voi rimanete superficiali e stupidi»

Valentina Vignali è tornata su Instagram dopo l’assenza dovuta alla sua partecipazione al Grande Fratello 2019, reality condotto da Barbara D’Urso, in cui è stata eliminata nell’ultima diretta, a un passo dalla finale. Esperta di social, Valentina non ha mancato di rispondere ad alcune critiche dei suoi follower.

La Vignali attendeva di tornare sulla rete e ha subito realizzato una stories per rientrare in contatto coi suoi numerosi fan: “Mi sono riappropriata di tutti i miei social – ha spiegato - Non sono ancora andata a dormire e sono più di 24 ore che sono sveglia, sono tipo morta. Approfitto per ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che in queste ore mi hanno scritto e mi hanno sostenuto. Grazie di cuore”.

Durante la sua permanenza nel reality Valentina, come lei stessa aveva già notato nella sua reclusione, ha preso un po’ di peso e alcuni follower non hanno mancato di farglielo notare. Lei ha risposto a modo suo: “Approfitto per fare un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l'allenamento, torno come prima. Voi invece con la vostra stupidità e superficialità non so".

