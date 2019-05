Gf16, Mila Suarez in crisi: «A nessuno qui dentro fregava di me!»

Non è facile il percorso per Mila Suarez all’interno della scasa del Grande Fratello 2019. A rischio eliminazione nella prossima diretta la reclusa cerca di chiarissi con gli atri concorrenti, con cui non ha instaurato un buon rapporto, cominciando con Erica, anche lei in nomination. Mila si avvicina alla sua coinquilina in cucina e le confida le difficoltà che sta incontrando nel rapporto con gli atri. Erica, come fa sapere il sito del “Grande Fratello”, non si tira indietro e le spiega che fa parte del gruppo di persone che sta cercando di capirla. La Suarez si lamenta di essere ormai identificata come quella negativa, cosa che accade solo durante il reality, e che non riscontra con i suoi amici nella vita di tutti i giorni.

Grande responsabilità forse è da dare alla sua storia con Alex Belli. Mila infatti ne ha discusso molto e durante le dirette del programma ha incontrato prima la sua nuova fidanzata e poi l’attore in un acceso faccia a faccia. La cosa ha annoiato gli altri partecipati: “Erano passati solo 5 mesi – si è difesa la Suarez - a nessuno qui dentro fregava di me!”. Il dibattito però sembra aver dato buon esito, visto che ha confermato di volersi confrontarsi con gli atri reclusi per capire dov’è il problema.

Ultimo aggiornamento: 20:12

