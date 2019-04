Jessica Mazzoli, malore nella casa del Grande Fratello: l'ex di Morgan operata d'urgenza

Paura al Grande Fratello. Jessica Mazzoli, l'ex compagna di Morgan e madre della sua seconda figlia, ha lasciato la casa questa mattina ed è stata ricoverata d'urgenza. La ragazza è stata accompagnata dai medici della produzione al Policlinico Casilino di Roma ed è stata sottoposta ad un intervento di peritonite, fortunatamente riuscito.

Barbara d’Urso dà la conferma a “Pomeriggio Cinque”: “L’ho sentita in mattinata e sta bene anche se un po’ provata. Vuole già tornare nella Casa, anche se ovviamente adesso la cosa più importante è la sua salute”. Anche Mario, il migliore amico di Jessica, in collegamento proprio dall’ospedale, rassicura: “Medici fantastici, è andato tutto per il meglio”. La ragazza si trova comunque in una stanza isolata e priva di televisore, essendo ancora una concorrente del reality.



