Grande Fratello 2019 Fabrizia De Andrè rinuncia, la sorella Francesca entra nella casa: «Non ho paura di mio padre»

Dopo le polemiche dei giorni scorsi Fabrizia e Francesca De Andrè, figlie di Cristiano e nipoti di Fabrizio De Andrè sono pronte ad entrare nella casa con un ma. Cristiano ha diffidato le figlie e Mediaset dal parlare di lui durante il programma. Prima di varcare la porta rossa, durante la diretta della seconda puntata, Fabrizia ha deciso di rinunciare a partecipare al programma mentre la sorella Francesca entra nella casa: «Non ho paura di mio padre».

Grande Fratello, Cristiano De Andrè diffida le sue figlie​

Grande Fratello 2019, cambio di programmazione: quando andrà in onda​

Cristiano De Andrè ha mandato alle figlie e a Mediaset una diffida dal parlare del loro rapporto burrascoso. Fabrizia decide di rinunciare ad entrare nella casa del Grande Fratello: «Mio padre si commenta da solo - dice Fabrizia - ma mi son resa conto che non riesco a stare lontana dal mio bambino, mi sento costretta a rinunciare a questa esperieza. Mi dispiace infinitamente ma spero Barbara tu possa capirmi in quanto madre, sicuramente Francesca la vivrà al meglio». «Lo capisco e conosco la tua serietà, ci sono tante puntate e la porta del Grande Fratello è sempre aperta per te» risponde Barbara. Di parere differente è Francesca: «Non ho paura di mio padre. Non mi spaventa per niente, come non mi spaventano quelle che mi ha già fatto mio padre e anzi io sono qui come Francesca e non per parlare di lui. E' lui che ha la coda di paglia. E Barbara tu lo sai bene, io ho sempre risposto alle accuse, non è mai partita da me».

Ultimo aggiornamento: 16 Aprile, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA