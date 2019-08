Lorella Cuccarini, Grand Tour chiude 7 giorni prima per i bassi ascolti. Il Pd: «Chi paga?»

​Grand Tour, il programma du Rai1 condotto da Lorella Cuccarini, rischia la chiusura, secondo il portale TvBlog. Il programma, infatti, ha raccolto nelle ultime puntate ascolti piuttosto bassi: al debutto il 12,4%, poi il 9,2% e il 9,8% di share. Va detto che la Cuccarini è da tempo al centro di una serie di polemiche legate alle sue posizioni politiche di area sovranista.

«Flop Cuccarini in prima serata, decisa la chiusura anticipata di 'Grand Tour': chi paga? Da anni la conduttrice era lontana dai teleschermi, ma la direttrice di Rai1 ha deciso non soltanto di richiamarla per un programma estivo, rivelatosi un flop, ma anche di affidarle la conduzione di una fascia strategica come il pomeriggio con 'La vita in direttà. Una decisione arrivata dopo i giudizi più volte espressi dalla conduttrice in favore di Matteo Salvini. Se anche 'La vita in direttà si rivelerà un flop, chi pagherà? La direttrice De Santis? No, purtroppo a pagare saranno i cittadini con il canone». Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. «È opportuno che il magistrato della Corte dei Conti - prosegue Anzaldi - che presenzia ai consigli di amministrazione Rai accenda subito un faro sulla carrellata di esterni che sta affossando Rai1 in termini di correttezza dell'informazione, di immagine della rete e ora anche in termini di ascolti, quindi di ricavi economici. Non va dimenticato che Rai1 è la rete sulla quale si regge la stragrande maggioranza degli introiti pubblicitari del servizio pubblico».

La polemica. «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste». Il tweet velenosissimo di Heather Parisi è diretto a Lorella Cuccarini. La sua "nemica amatissima" non ha brillato in ascolti "Grand Tour" su Rai 1. Lorella Cuccarini, da settembre, condurrà la "Vita in diretta" sempre su Rai 1 ma Heather Parisi la terrà d'occhio.



