Gran Torino, stasera in tv su Rete 4 il film di Clint Eastwood: trama, cast e l'auto da cui prende il nome la pellicola

Gran Torino, stasera in tv, sabato 7 gennaio, su Rete 4 alle 21.25 andrà in onda il film considerato uno dei migliori di Clint Eastwood da regista. Uscita nel 2008, la pellicola è una sorta di summa del Clint Eastwood dietro la macchina da presa.

Gran Torino, stasera in tv: la trama

La trama - Dopo il congedo militare, Walt Kowalski (Clint Eastwood) è tornato nella sua abitazione di Detroit per lavorare come meccanico, ma ora è in pensione. Scontroso e molto suscettibile, soprattutto dopo la morte della moglie dopo 50 anni di matrimonio, ha lavorato a lungo per la Ford tanto da possedere un modello di Gran Torino del 1972. Suo hobby è accudirla costantemente, dato che la custodisce gelosamente all’interno del suo giardino al fine di mantenerla in perfette condizioni. Affetto da un tumore ai polmoni, nasconde il suo stato di salute a figli e nipoti, con cui peraltro non ha ottimi rapporti. Inoltre non sopporta che nell'abitazione di fianco alla sua viva una famiglia di asiatici. Le uniche sue passioni, oltre alla birra, sono il suo cane Daisy e la Gran Torino. La sua vita cambia quando fa amicizia con un giovane vicino di casa di etnia asiatica Hmong. Thao, spinto da una gang, si introduce nel suo garage. Walt lo fa fuggire, ma di lì a poco tempo assisterà a una violenta irruzione dei membri della gang con inatteso sconfinamento nella sua proprietà. In quell'occasione sottrarrà Thao alla violenza del branco, ottenendo la riconoscenza della sua famiglia.

Il cast

Il cast - Clint Eastwood, Christopher Carley, Brian Haley, Geraldine Hughes, Dreama Walker, Brian Howe, John Carroll Lynch, William Hill, Bee Vang, Ahney Her, Scott Eastwood.

Le curiosità

La sceneggiatura originale di Nick Schenk è lodevole. Schenk iniziò a concepire la storia già negli anni Novanta, dopo essere entrato in contatto con la cultura degli Hmong, il gruppo etnico che vive prevalentemente nelle regioni montane della Cina, ma di cui si ritrovano molti immigrati proprio negli Stati Uniti. La sceneggiatura arrivò alla Warner Bros., e poi in mano ad Eastwood, che la ritenne nelle sue corde.

La storia del film è ambientata a Detroit dove sono girate prevalentemente le scene. Il brano originale del film, lo stesso che è stato mandato quando il film è arrivato nelle sale, è stato composto dallo stesso Eastwood insieme al figlio Kyle. Gran Torino ha vinto tanti premi e ha incassato circa 270 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di soli 30.

La cagnolina Daisy con cui l'attore passa la maggior parte del tempo dopo essere rimasto vedovo è il vero amico a 4 zampe della famiglia del regista.

L'auto

Il titolo del film, Gran Torino, si riferisce all’omonima celebre automobile della Ford, in produzione dal 1968 al 1976 e in voga negli Stati Uniti. “Il nome Torino”, che è gemellata proprio con Detroit, deriva dal fatto che gli americani avevano un grande considerazione della città italiana in quanto sede della FIAT. Il personaggio interpretato da Eastwood possiede un automobile di questo tipo, ricordo del suo lavoro presso la Ford, e vi dedica una cura particolarmente maniacale. L’auto in questione sarà poi più volte coinvolta nel film, rappresentando tanto un epoca quanto uno degli elementi principali negli snodi della vicenda.