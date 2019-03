Gomorra 4, più di un milione di spettatori per il primo episodio

, la quarta stagione parte con il turbo: la serie originale Sky prodotta con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, trasmesso il 29 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno/+1 e Sky On Demand. Il primo episodio della quarta stagione ha superato il milione di spettatori medi: il debutto ha ottenuto un ascolto di 1.007.024 spettatori medi e 1.340.067 spettatori unici, in crescita del +12% rispetto alla media della terza stagione. Significativa la media della serata con 940 mila spettatori medi (872.770 per il secondo episodio). Il dato della permanenza per l'intera serata arriva a toccare il 77%. Picco di oltre 125 mila accessi contemporanei su Sky Go e Now Tv durante la messa in onda di Gomorra. Sui social network i primi due episodi della quarta stagione di Gomorra hanno generato un totale di 267.700 interazioni (di cui il 93% su Instagram). L'hashtag ufficiale #Gomorra4 è entrato nella classifica dei trending topic italiani su Twitter fino alle prime ore del 30 mattina, insieme a Genny e Ciro.