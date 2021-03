6 Marzo 2021

di Eva Carducci

(Lettura 2 minuti)







Dopo l'uscita dalla Casa del GF VIP Pierpaolo Petrelli si racconta a Verissimo: «Sono legato, come Zalone, all'idea del posto fisso. Per anni ho lavorato venti ore al giorno, e non potevo passare tanto tempo con mio figlio. Piangevo ogni volta, sono stati momenti difficili. La notizia del GF è arrivata e ha cambiato tutto. Non mi innamoravo da tempo, ho avuto solo flirt negli ultimi anni. Forse non ero pronto. Sono un fan dell'amore, sono molto romantico, mi piace sbalordire e lo avrete notato anche nella casa del GF VIP, in paritcolare con Giulia Salemi».

Gregorelli vs Prelemi, le due fazioni che si sono create fra i fan, e che indicano le diverse relazioni che Petrelli ha avuto con due donne nella casa del Grande Fratello VIP: Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Petrelli risponde così alla Toffanin: «Hanno vinto i Prelemi», e in studio entra Giulia Salemi.

L'ex modella conferma il sentimento nato nella Casa del GF VIP: «La vita vera fa strano, è come se avesse fatto ripartire la relazione dall'inizio, quando sentivamo ancora le farfalle nello stomaco. Adesso possiamo essere noi stessi, fuori da quella gabbia, e il sentimento che proviamo è molto forte».

Riguardo le critiche e le accuse lanciate alla Salemi da Tommaso Zorzi invece, che l'ha giudicata una falsa e non un'amica, l'ex inquilina del GF VIP replica così: «Preferisco parlare delle cose belle, il gioco è terminato, adesso c'è la vita reale. La battuta a cui ha fatto riferimento Tormmaso era nel periodo in cui non eravamo in buona, ma ripeto, preferisco pensare alle cose belle».

