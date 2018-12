La Salemi contro Cecilia Rodriguez su Instagram: «Anche io merito l'amore»

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È rottura tra. Le due showgirl avrebbero posto, almeno stando a quanto riporta Instagra. Dopo l'inizio della relazione tra Giulia e Francesco Monte la sorellina Rodriguez avrebbe deciso di mettere fine al follow sudella sua, ormai ex, amica. La Salemi certo non è rimasta a guardare e ha, a sua volta, smesso di seguire Cecilia.«Merito anche io l'amore», ha dichiarato l'Influencer in un'intervista a Chi, probabilmente lanciando una frecciatina proprio a Cecilia che comunque da più di un anno vive la sua felice storia d'amore con Ignazio Moser, l'uomo per cui ha lasciato il suo Francesco. Finita la storia ma non il rancore forse e questo potrebbe essere l'unico motivo che spiega l'interruzione del social rapporto tra le due ragazze. Le due erano diventate molto amiche durante un viaggio di lavoro a Cefalù, dove sono sembrate molto affiatate, ma pare che le cose siano cambiate, e molto, dalla scorsa estate.Intanto però sembra che la storia tra Francesco e Giulia proceda a gonfie vele: lui a Verissimo ha parlato di relazione e lei è sempre più innamorata.