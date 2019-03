Giulia De Lellis e Irama già in crisi? Lei rivede il suo ex, Damante, e lui reagisce così

Quando la coppia... scoppia. Giulia De Lellis e Irama sarebbero già in crisi? Secondo alcune indiscrezioni la coppia potrebbe essere già arrivata al capolinea, ma dai diretti interessati ancora nessuna conferma. I due stanno insieme da pochi mesi, da quando l'influencer ha chiuso definitivamente con l'ex Andrea Damante. Secondo i fan, sempre molto attenti ai loro movimenti sui social, e all'account SpySee, la storia tra i due non navigherebbe in acque tranquille.

Pare che l'influencer e il cantante, entrambi a Milano nei giorni scorsi, non si vedano da diverso tempo. Non hanno documentato su Instagram nessun incontro. Sembra inoltre che De Lellis abbia rivisto l'ex fidanzato a un evento a cui erano presenti entrambi. La ragazza romana ha avuto una storia molto chiacchierata con il dj veronese subito dopo la partecipazione al trono di Uomini e Donne.

E se Giulia reagisce ai pettegolezzi con indifferenza, Irama è apparso parecchio infastidito. Il cantautore ha postato alcune parole de L'Avvelenata, canzone di Francesco Guccini: «Tanto ci sarà sempre lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete. Un Bertoncelli o un prete a sparare c*****e».

I fan hanno immediatamente colto l'occasione perc chiedergli chiarimenti circa la loro storia, ma Irama non ha voluto rispondere. Staremo a vedere.

