Giovanni Paolo II, per i cento anni dalla nascita una serata evento su Tv2000

In occasione dei cento anni dalla nascita di Karol Wojtyla Tv2000 e InBlu Radio dedicano, domenica 17 e lunedì 18 maggio, una programmazione speciale con una serata evento, la messa di Papa Francesco dall’altare sulla tomba di Giovanni Paolo II, film e docu.

Domenica 17 maggio alle 21.05 va in onda su Tv2000 lo speciale “Karol da Wadowice” che ripercorre l’avventura umana di Karol Wojtyla attraverso una serie di testimonianze che raccontano la fede, la lotta contro i totalitarismi del ‘900, la santità. All’interno dello speciale l’intervista all’arcivescovo emerito di Cracovia e segretario personale di Papa Giovanni Paolo II, cardinale Stanislao Dziwisz e al postulatore della causa di Canonizzazione di Wojtyla, monsignor Slawomir Oder, testimonianze inedite e un reportage della corrispondente da Gerusalemme del Tg2000, Alessandra Buzzetti, sui 20 anni dal viaggio di Giovanni Paolo II in Terra Santa.

Tra gli ospiti: il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, il cardinale Gualtiero Bassetti; l’arcivescovo emerito di Milano, cardinale Angelo Scola; l’arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore Stanislaw Rylko; l’arciprete della basilica vaticana Angelo Comastri, il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini; l’ex sindaco di Roma, Walter Veltroni; il giornalista e scrittore, Luigi Geninazzi; la vaticanista messicana, Valentina Alazraki; il giornalista e scrittore, Gianfranco Svidercoschi. A condurre lo speciale la vaticanista del Tg2000, Cristiana Caricato.

Alla programmazione di Tv2000 si aggiunge domenica alle 8 la puntata speciale di Ecclesia su InBlu Radio curata da Alessandra Giacomucci. Lunedì 18 maggio sarà trasmessa alle 7 la messa in diretta di Papa Francesco celebrata dall’altare sulla tomba di Giovanni Paolo II. A seguire “Bel tempo si spera” con ospiti monsignor Piero Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche di Papa Wojtyla, don Davide Banzato e un’intervista a monsignor Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel pomeriggio alle 14 L’Ora solare con ospite l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1982 e nominato nel 1992 responsabile della Sezione Giovani del Pontificio Consiglio per i Laici. Alle 15.20 “Siamo noi” con l’ex direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi e alle 17.30 il “Diario di Papa Francesco” con ospiti Luigi Accattoli e il presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella. Alle 21.10 il film “Non abbiate paura. La vita di Papa Giovanni Paolo II” diretto da Jeff Bleckner con Thomas Kretschmann.

