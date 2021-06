Giovanni Ciacci, annuncio choc in diretta: «Basta, mi sono rotto». Adriana Volpe incredula

Venerdì 25 Giugno 2021, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Colpo di scena nell'ultima puntata di Ogni Mattina, trasmissione di Tv8 con Adriana Volpe, dove l'opinionista Giovanni Ciacci ha annunciato il suo addio alla tv. «Oggi lascio la televisione, basta - ha detto fra lo stupore generale -. Mi sono rotto. È arrivato il momento dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione».

Adriana Volpe, incredula, gli chiede: «Ma stai scherzando?». Giovanni Ciacci è irremovibile: «Questo lavoro è un inferno, io non lo voglio più fare. Voglio fare altro. Coltivare pomodori, patate, qualcosa di diverso». L'opinionista conclude lasciando un piccolo spiraglio per il futuro: «Posso tornare solo per un grande evento, una cosa straordinaria. Ma deve essere davvero straordinaria. Dopo aver fatto nove Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo».