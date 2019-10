Soldi in cambio di servizi tv, giornalista del Tg2 Franco Fatone sospeso dopo la richiesta di rinvio a giudizio

Franco Fatone, inviato di moda e cotume del Tg2, è stato sospeso dopo la richiesta di rinvio a giudizio induzione indebita a dare o promettere utilità. L'azienda lo ha sospeso in attesa della chiusura dell'istruttoria disciplinare in corso a suo carico.

Il tutto parte dalla denuncia di Francesco Rizzica, imprenditore, che in Procura aveva prodotto alcune registrazioni e raccontato di non aver versato la somma che, a suo dire, Fatone gli avrebbe chiesto per inserirlo in un dossier tv. Da una perquisizione su pc e chat del giornalista Rai, il pm Giovanni Polizzi contesta altre tre imputazioni a Fatone, che nega di aver mai preteso soldi, ma solo chiesto dei prestiti. Secondo il pm, Fatone - in quanto giornalista Rai - è un incaricato di pubblico servizio: per questo il reato a lui contestato è induzione indebita e non corruzione tra privati. Tra i testi citati dal pm l'ex direttore del Tg2 Marcello Masi.

