Molestie nel mondo del cinema, Giorgia Wurth, ex di Brizzi, a Verissimo: «Un abuso è una cosa, una pacca sul sedere è un’altra»

Giorgia Wurth, ex del regista Fausto Brizzi colpito da denunce per violenze sessuali poi archiviate, interviene a Verissimo: “Bisogna distinguere: una violenza o un abuso sono una cosa, una pacca sul sedere un’altra”. L’attrice commeta con Silvia Toffanin la vicenda delle molestie nel mondo del cinema. La Wurth è stata fidanzata per quattro anni con Brizzi: "Non sopporto che il processo venga fatto in televisione: ci sono sedi opportune. E una famiglia andata distrutta, c’era anche una bambina piccola di mezzo. Penso comunque che una donna che ritiene di aver subito abusi e violenze debba denunciare e penso che la legge italiana sia troppo rigida, sei mesi per denunciare una violenza sono troppo pochi, la prescrizione per un crimine così grave non può essere così limitata”.

