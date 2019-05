​Giochi senza frontiere potrebbe tornare in onda: Ilary Blasi in pole per la conduzione

Potrebbe tornare in televisione Giochi Senza Frontiere, programma cult per intere generazioni. È andato in onda sulle reti Rai dal 1965 al 1982 e dal 1988 al 1999 ed era un torneo di giochi a cui partecipavano diverse nazioni europee. Secondo il sito Dagospia, ora, alcuni voci da Cologno Monzese - la sede di Mediaset - sostengono che Canale 5 vorrebbe riportare in onda per il prossimo autunno “Giochi senza frontiere”. In pole position per la conduzione della trasmissione cult ci sarebbe Ilary Blasi. © RIPRODUZIONE RISERVATA