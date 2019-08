Gigi Marzullo operato d'urgenza a Avellino: codice rosso per doppia ernia addominale

Gigi Marzullo operato d'urgenza a Avellino. Il conduttore televisivo responsabile della struttura Notte di Rai 1 è stato trasportato al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino ed è entrato in codice rosso per una doppia ernia addominale irriducibile. La vicenda è raccontata sul Mattino.

L'operazione è riuscita perfettamente e Gigi Marzullo ha colto l'occasione per elogiare i medici che l'hanno assistito: «Non è vero che al Sud il sistema sanitario non funziona o funziona male. Questa è una buona notizia, come poche, per la mia città e per i miei concittadini». Dopo una notte di degenza in ospedale, Gigi Marzullo è tornato nella casa di famiglia.



Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA