Gifted - Il dono del talento, stasera in tv mercoledì 28 dicembre su Rai 3 il film drammatico con Chris Evans: trama e cast

Gifted - Il dono del talento, stasera in tv mercoledì 28 dicembre, su Rai 3 alle 21.20 il film drammatico diretto da Marc Webb, con Chris Evans e Mckenna Grace.

Alberto Angela, stasera in tv torna “Meraviglie”: viaggio alla scoperta dell'Europa. Da Mont Saint-Michel a Verona: le tappe e gli ospiti

Gifted - Il dono del talento, stasera in tv: la trama

La trama - Il film comincia in una cittadina nei pressi di Tampa, in Florida, dove la piccola Mary Adler (Mckenna Grace) cresce sotto le cure non convenzionali dello zio Frank (Chris Evans), fratello della madre deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A sette anni compiuti, Mary dimostra di possedere un talento naturale per la matematica. Per questo la nonna materna Evelyn (Lindsay Duncan), colpita dal suo genio precoce, pretende per la nipote una formazione appropriata nel moderno Massachusetts, in ambiente accademico e con un team di insegnanti specializzati a disposizione. La donna aveva già spinto oltre misura la figlia a dare il massimo, portandola ad un punto di esasperazione che poi la condusse al suicidio, e ora Frank teme che la storia possa ripetersi. Mentre Frank, nonostante rischi di perdere l'affidamento, resta fedele alla promessa fatta alla sorella prima che morisse: garantire a sua figlia un'infanzia serena e spensierata, cadenzata dai compiti e dagli impegni della scuola pubblica e addolcita dai pomeriggi di gioco con i coetanei. I due modi diversi di immaginare il futuro della nipotina si scontreranno in una battaglia legale per l'affido, nella quale anche Mary sarà impaziente di dire la sua, ma qualora ne perdesse la custodia le cose potrebbero complicarsi...

Mi casa es tu casa, stasera in tv su Rai 2 lo show di Cristiano Malgioglio: gli ospiti e le anticipazioni

Il cast

Il cast - Un film di Marc Webb. Con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate, Michael Kendall Kaplan, John M. Jackson, Glenn Plummer, John Finn, Kelly Collins Lintz, Joe Chrest, Jon Sklaroff, Julian Brittano, Jona Xiao, Keir O'Donnell, Julie Ann Emery