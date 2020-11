Gianfranco Stevanin, esce lo speciale: «Non ricordo di averle uccise»

Per il ciclo Nove Racconta andrà in onda, a partire dal 29 novembre, «Stevanin - Non ricordo di averle uccise», lo speciale sul serial killer Gianfranco Stevanin. Un ragazzo semplice, educato e cordiale. Questo sembrava essere Stevanin, poi rivelatosi un perverso serial killer che uccise ben cinque donne all'inizio degli anni '90. Violentate e torturate: di una delle sue vittime non fu mai rinvenuto il cadavere.

Figlio di contadini benestanti, il 34enne Gianfranco vive nella considerazione e nella stima di tutti: questo fino alla data del 16 novembre 1994, quando venne arrestato per aver violentato e seviziato la prostituta Gabriele Musger, adescata da Stevanin dietro la promessa di un servizio fotografico ben pagato. Prodotto da Stand By Me per Discovery Italia, all'interno del servizio Stevanin, che attualmente è detenuto presso il carcere di Bollate, si racconta in prima persona attraverso una lunga intervista.

Ricostruzioni, filmati e gli scenari che hanno portato alla sua cattura: lo speciale è presente inoltre, e in versione estesa, su Dplay Plus.

