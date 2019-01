Domenica In, la rivelazione di Giampiero Galeazzi: «Il diabete è il mio compagno di viaggio». Mara Venier si commuove e abbandona lo studio

Giampiero Galeazzi ospite a Domenica In da Mara Venier dopo la breve apparizione di qualche domenica fa. Mara ricorda in apertura la carriera di Giampiero e la loro stretta amicizia che l'ha portata ad invitare di nuovo l'ex campione per chiarire delle cose in merito alle tante voci che sono iniziate a cirolare dopo la sua ultima ospitata in televisione: «Gli ultimi 500 metri nel canottaggio sono l'ultima boa» chierisce Galeazzi in merito alla sua dichiarazione della scorsa intervista, «in cui tu dai tutto e cerchi di battere l'avversario e io sto attraversando questa fase della mia vita, non intendevo dire altro».

Mara ha parlato in diretta del fatto che sulle sue condizioni di salute ci si è molto interrogati, si sono dette molte cose inesatte, si sono fatte delle diagnosi improvvisare e il suo intento da amica di Giampiero è stato quello di dargli voce e far fare chiarezza. «Non era facile tornare qui una seconda volta» ha ammesso Galeazzi, «C'è chi ha provato a dissuadermi, ma io ho detto che questa è casa mia e allora sono tornato». Il bisteccone specifica di essere stato in sedia a rotelle perché si è operato al ginocchio, ammette di avere qualche problemino di salute con il diabete che definisce il suo "compagno di viaggio", ma smentisce di avere il parkinson e altre malattie degenerative. A tal riguardo ironizza e afferma: «Rassicuro il direttore della banca, le mie ex fidanzate, se sono ancora tutte vive, e mia moglie. Sto bene».

Poi ripercorre i suoi successi sportivi e racconta anche il suo unico rammarico in merito a una mancata partecipazione olimpica e anche in questo caso ironizza: «Mi sono vendicato, gli ho menato con il microfono». Poi parla di calcio e rivive una delle interviste più sentite e note con Maradona a cui è legato e che stima e al quale in diretta manda un saluto dopo aver appreso che è stato appena operato.

Nel ricordare poi i momenti trascorsi insieme Mara si commuove insieme a Giampiero per la bella esperienza trascorsa presentando diverse edizioni passate di Domenica In e in diretta replicano la gag di qualche anno fa e a qual punto Galezzi non trattiene a sua volta le lacrime. Il momento è tanto toccante che la Venier è costretta ad abbandonare lo sudio: «Scusate oggi non ce la facciamo» e Giampiero resta in studio accompagnato all'orchestra mentre continua a cantare. Quando Mara torna cerca di voltare pagina: «ci vogliamo troppo bene», ed in studio entrano Stefano Masciarelli e Andrea Roncato per una sorpresa canora.

