GFVip, Tommaso Zorzi: «sono stato picchiato dal mio ex e ho reagito», la confessione choc

Tommaso Zorzi ha confessato nelle ultime ore al Grande Fratello Vip un drammatico aneddoto che lo ha visto protagonista insieme ad un suo ex fidanzato. Parlando ai suoi compagni Zorzi fa riferimento ad un ragazzo italiano, di cui non rivela il nome, conosciuto all'età di 19 anni in Scozia, per cui si sarebbe totalmente annullato nell'irrazionalità del suo primo amore.

«Avevo 19 anni. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna», ha confessato Tommaso. «Eravamo in discoteca. Io vado fuori a fumare, ritorno e lui stava a tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato ed iniziamo un po’ ad azzuffarci» continua l'influencer.

«Ci sbattono fuori e fuori dalla discoteca mi ha proprio sbattuto per terra, mi sono aperto il mento e poi mi ha dato due calci. E quindi lì ho detto no» conclude Zorzi tra lo choc degli altri vip, che si congratulano con lui per il coraggio avuto nel porre fine a questa insana relazione. «Cosa brutta, per carità. Anche per meno bisogna dire di no!» ha commentato Stefania Orlando, presente ala confessione insieme a Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Andrea Zenga.

