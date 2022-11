GfVip, scintille tra Luca Onestini e Antonella: «Ti senti attaccata e contrattacchi»

Mercoledì 9 Novembre 2022, 14:33

L’ingresso nella casa del GF Vip di alcuni nuovi concorrenti, tra cui Luca Onestini, ha evidentemente alterato gli equilibri fino ad ora costruiti dagli altri “vipponi”. Antonella Fiordelisi, infatti, è sembrata infastidita da alcune dichiarazioni di Onestini. Quest’ultimo ha parlato di vip che in questa edizione starebbero troppo a guardare le dinamiche della casa e a cercare di avere le telecamere puntate addosso, ma non ha fatto nomi. “La prendi sul personale tante volte, o ti senti attaccata e vuoi contrattaccare” ha spiegato Luca ma Antonella ha rispedito al mittente le accuse, spiegando che le sue erano solo delle domande… Sarà vero? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

GfVip, dinamiche finte nella casa? Luca Onestini rivela un dietro le quinte inaspettato