Paolo Brosio, ansia al GfVip: in ospedale per «accertamenti», non entra nella casa

Paolo Brosio era uno dei personaggi attesi venerdì sera nella casa del Grande Fratello Vip, ma il suo ingresso non è mai avvenuto. Ed è ansia ora per le sue condizioni di salute dopo il post apparso sul suo profilo Instagram in seconda serata che riprende la nota ufficiale del reality in inda sui canali Mediaset: «Per alcuni accertamenti medici, slitta l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip previsto inizialmente per questa sera, venerdì 18 settembre 2020. Nei prossimi post ulteriori informazioni in merito». Nessun riferimento, quindi, alle reali condizioni di salute di Paolo Brosio né se si tratti di un caso di Covid secondo i rumors sui canali social.

GfVip, Patrizia De Blanck attacca Tommaso Zorzi: «Fai schifo, sei ipocondriaco»



Brosio, dibattito su Twitter

Io non avevo ancora spento per vedere l'entrata di Paolo Brosio e poi scopro che oggi non entra#gfvip — LaⒸ🌸 (@clocchan) September 18, 2020

Ultimo aggiornamento: 03:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta di fatto che Alfonso Signorini non ha annunciato l'ingresso di Brosio nella casa tra i nove vip che hanno varcati la porta rossa, Immediatamente su Twitter è iniziato il dibattito tra cinguettii ironici ed altri di sincera preoccupazione.