GfVip, Oriana: «Lascio stare». La decisione della "reina" su Daniele: lo farà dopo il programma

Lunedì 3 Aprile 2023, 12:01

Nella casa del GF VIP, Oriana Marzoli è apparsa piuttosto rassegnata nei confronti di Daniele Dal Moro. I due avevano iniziato una relazione, dopo diverse resistenze da parte del ragazzo, ma l'inaspettata squalifica di Daniele ha troncato la loro storia. E mentre Oriana si è già assicurata un posto nella finale del reality, ormai sempre più vicina, continua a pensare a cosa potrebbe accadere fuori con Daniele. L'assenza di gesti da parte del ragazzo ha fatto pensare alla ragazza alla conclusione, seppur amara, della loro storia. "Se non ho ricevuto niente, un messaggio da parte sua, lascio stare" ha spiegato Oriana durante una discussione con Tavassi. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

