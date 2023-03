GfVip, Nikita Pelizon e i fuochi d'artificio: ecco chi c'è davvero dietro a questo regalo speciale

Lunedì 20 Marzo 2023, 14:11

I concorrenti del GF Vip hanno potuto festeggiare il compleanno di Nikita Pelizon, addobbando la casa con festoni e celebrando la ragazza, tra balli e canzoni. Ma a sorpresa, per Nikita è arrivato un regalo speciale fuori dalle mura della casa di Cinecittà: una volta usciti in giardino, i vipponi hanno potuto ammirare dei fuochi d'artificio speciali, dedicati proprio a lei. Sui social sono stati svelati gli autori della sorpresa in grande stile, organizzata da Matteo Diamante e Giulia Logozzo, la migliore amica di Nikita. I due hanno ringraziato anche tutti i supporter, i cosiddetti "nikiters" per aver contribuito a una sorpresa davvero speciale che ha fatto breccia nel cuore di Nikita. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, Giale troppo magra? Oriana preoccupata per la sua amica