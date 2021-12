GfVip, Miriana e l'avvertimento in codice a Gianmaria: ecco cosa fa intendere

Nella casa del Gf Vip, Miriana Trevisan ha capito che forse è meglio non parlare apertamente di fatti e persone, così ha deciso di parlare in codice al suo coinquilino Gianmaria Antinolfi. Secondo l'ex di non è la Rai l'imprenditore deve stare attento a chi sta cercando di minare il rapporto che sta nascendo con Sophie Codegoni. Ma per farlo cerca di usare stratagemmi non palesi.

Gf Vip, Miriana e l'avvertimento a Gianmaria

Con la frase «Che bel Sole che c'è oggi» secondo gli utenti la Trevisan stava mettendo in guardia Antinolfi su Sole che poco digerisce la relazione che il suo ex fidanzato sta intavolando con la modella 19enne. Per altri invece l'allusione era a fabrizio Corona, intendendo che in realtà tutto ciò che sta accadendo oa all'interno del loft di Cinecittà sia frutto di un copione già scritto fuori dal reality.

Probabilmente non sapremo mai la verità ma quel che è certo è che Miriana tiene gli occhi aperti

