GfVip, Micol Incorvaia e l'intercalare di Nikita Pelizon: fan infuriati sui social

Venerdì 24 Marzo 2023, 16:47

Sui social, alcuni utenti hanno condiviso un video in cui si vede Micol Incorvaia parlare male di Nikita Pelizon al suo fidanzato Edoardo Tavassi. Micol ha fatto notare a Edoardo che Nikita, quando parla, userebbe sempre le stesse parole: "Di base, indi per cui, nel mentre...". I fan della ragazza non hanno apprezzato la critica, fatta tra l'altro di nascosto, e hanno commentato sui social scrivendo: "Si definisce "intercalare" ma nel mezzo Nikita ci mette discorsi sensati e profondi, quelli che a lei non ho mai sentito fare", "Invece il tuo principe azzurro: "Aò, che stai a di', Nun se po' vedé... Vera classe!".E ancora: "Poi ditemi che Antonella non aveva ragione, ma sono felice perché in questi giorni sta uscendo il peggio di queste persone". Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: "Moose" from Bensound.co.

LEGGI ANCHE: -- Il dolce pensiero di Nikita per Antonella: ecco cosa fa per lei dentro la casa