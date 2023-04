GfVip, Micol confida a Tavassi la frase urlata fuori dalla casa. La regia cambia inquadratura

Lunedì 3 Aprile 2023, 12:03

Dentro la casa del GF VIP i concorrenti si preparano a trascorrere le ultime ore insieme in vista della finale che decreterà il vincitore assoluto di questa edizione. In questo clima più o meno tranquillo, i concorrenti non si fanno sfuggire nessuna informazione che può far capire loro il gradimento del pubblico nei loro confronti. Micol Incorvaia, infatti, mentre stava prendendo il sole in giardino con Edoardo Tavassi, ha spiegato di aver sentito qualcuno fuori dalle mura della casa urlare: "Micol, sei una falsa!". La regia, però, ha pensato di accendere la diffusione della musica in casa e di staccare immediatamente la diretta che inquadrava i due in giardino, spostando l'inquadratura su Milena Miconi, che stava facendo colazione in cucina. "Sono veloci a mettere la musica quando dicono la verità" ha commentato, sarcastico, un utente su Twitter. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

