GfVip, Manuel Bortuzzo e la lettera per Lulù Selassié: cosa c'era scritto?

La love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra aver preso il largo, finalmente senza ombre e in serenità. La scorsa settimana i vipponi dovevano decidere se uscire dal reality o preseguire fino alla fine che quest'anno sarà il 14 marzo. Inizialmente l'ex nuotatore pensava di lasciare la casa e per questo motivo aveva scritto una lettera alla principessa, poi il cambio di decisione e la lettera Manuel se la tiene. In queste ore però gli utenti, che si sono sempre chiesti che fine avesse fatto quella lettera, si sono accorti che nella notte la regia mentre inquadrava i due ragazzi a un certo punto stacca le riprese per poi tornare nella stanza arancione per trovare una Lulù emozionatissima e in lacrime.

Manuel e la lettera per Lulù

Su twitter gli utenti sottolineano che probabilmnete le immagini non sono state mostrate perchè Alfonso signorini vorrà sfoderarle direttamente in puntata. Intanto la prossima puntata del Gf Vip è prevista per il 27 dicembre alle 21.40. I fan ora vogliono sapere cosa c'è scritto nella lettera che Manuel aveva preparato per Lulù Foto:

