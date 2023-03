GfVip, Luca Onestini attacca nuovamente gli autori del programma: cosa vede sul tweet

Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:34

Il Gf Vip si avvicina alla fine di questa discussa edizione e ogni diretta su Canale 5 è ormai un'arena pronta a mandare in scena scontri, eliminazioni e polemiche tra i concorrenti. È successo anche durante l'ultima puntata andata in onda lunedì 27 febbraio. Poco dopo la puntata, Luca Onestini non ha potuto fare a meno di commentare con i suoi amici più stretti nella casa (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi) i tweet trasmessi in onda, attaccando gli autori del programma. "Ci hanno fatto vedere un tweet che aveva sotto il numero di visualizzazioni, erano poco più di 100. Ci fanno vedere quello che vogliono" ha spiegato Luca. "Onestini è sempre il più lucido di tutti" ha commentato qualcuno su Twitter, ma c'è anche chi ha notato che, casualmente, il tweet in questione era dedicato a Nikita Pelizon, con cui ormai non corre affatto buon sangue. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

