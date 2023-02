GfVip, il mistero della giacca: perchè Daniele non l'ha voluta prestare ad Antonino?

Mercoledì 22 Febbraio 2023, 10:47

Nel bel mezzo di litigate, discussioni e nuove relazioni, nella casa del Gf Vip un nuovo mistero aleggia tra i concorrenti. Riguarda una giacca che Daniele Dal Moro non ha voluto prestare ad Antonino. Spinalbese ha spiegato l'episodio a Davide e Andrea, raccontando di come Daniele non abbia voluto prestargli la giacca per paura che si sporcasse... «Però Daniele può mettersi le camicie di Antonino, perché non le chiede ai suoi amici?» ha commentato uno spettatore su Twitter. Ma c'è anche chi insinua che Daniele non vuole prestare le sue giacche perché «piacciono ad Oriana»... Intanto il dubbio rimane.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Elevate" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, 'vuole andare a letto con chiunque': Antonino incredulo per la frase di Antonella contro Giale