GfVip, Giaele mette all'angolo Davide dopo la diretta

Giovedì 2 Febbraio 2023, 10:39

Dopo la diretta su Canale 5, i concorrenti del GF Vip hanno discusso delle nomination: in particolare, Giaele ha voluto mettere all'angolo Davide e la sua scelta. Quest'ultimo infatti, ha spiegato che nel momento in cui una ragazza diventa la fidanzata di un suo amico, lui evita di nominarla: "La donna del mio amico va rispettata" ha affermato. Giaele ha cercato di spiegargli che le persone rimangono concorrenti separati e che ognuno fa il suo percorso, accendendo la discussione. "Questa è una para****ta, nominarti perché dai una risposta di me**a non è una para****ta, questo lo è: non nominare una ragazza perché diventa la fidanzata di un tuo amico!" ha spiegato Giaele. Giaele ha inoltre specificato di non essersi alleata con Oriana contro di lui: "tranquillo, non abbiamo bisogno di fare queste cose: ti voleva nominare già da un po', semplicemente non le piaci", ha aggiunto. Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

