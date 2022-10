GFVip, Edoardo ci prova con Nikita: «Stasera dormiamo insieme». Lei lo rifiuta

Lunedì 10 Ottobre 2022, 09:15

Non è andata molto giù a Nikita Pelizon quella battuta che, nella casa del Grande Fratello Vip 7, le ha fatto Edoardo Donnamaria prima di andare a dormire. I due, infatti, avrebbero dovuto passare la notte insieme e il membro del cast del Forum ha provato a fare un po’ il piacione con la coinquilina. Il suo atteggiamento non è certo piaciuto alla Pelizon, che lo ha in qualche modo ‘minacciato’. Non è la prima volta che Edoardo sfoggia atteggiamenti un po’ narcisistici e un po’ civettuoli. Con quella sua semplice battuta Nikita lo avrà messo al proprio posto? Oppure non sarà servita a niente e a partire da oggi il concorrente si rimetterà in pista con il suo stile particolarmente gigionesco nei confronti degli altri concorrenti presenti all’interno della casa più spiata d’Italia?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

