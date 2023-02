GfVip, Edoardo lo dice all'orecchio ad Antonella sotto le coperte: la promessa fatta di notte

Giovedì 9 Febbraio 2023, 11:30

Al GF Vip, dopo così tante settimane di permanenza nella casa, qualche concorrente comincia ad accusare stanchezza. Tra questi ci sarebbe a sorpresa Antonella, che nella notte ha confessato il suo disagio ad Edoardo. Antonella, sotto le coperte, ha infatti sussurrato ad Edoardo: "Non vedo l'ora di uscire da qua", e il ragazzo ha subito colto l'occasione per chiederle: "Mi prometti che vieni con me?" e Antonella ha prontamente risposto: "Se lo vuoi si!". La storia d'amore tra i due prosegue con qualche intoppo ma al momento i due si ritengono ancora una coppia. Solo il tempo potrà chiarire i sentimenti tra i due.

