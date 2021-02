GfVip, Dayane Mello e Giulia Salemi: il flirt che infiamma la "casa"

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? Di tutto. Ovviamente parliamo del flirt tra Dayane Mello e Giulia Salemi che nelle ultime ore ha scalato la classifica dei "trend" legati alla trasmissione di Mediaset. Tra la modella brasiliana e l'esperta di GfVip/influencer è scattato qualcosa di più di una semplice amicizia. La scena ripresa nel giardino della casa è l'argomento principale affrontato dagli appassionati del reality condotto da Signorini.

Un dialogo particolare, fatto di domande scherzose ma fino a un certo punto. Parliamo della frase di Dayane «Ti piace guardare i miei occhi» e della risposta di Giulia «gli occhi per me sono importanti». Un botta e risposta che, probabilmente, continuerà a far parlare i telespettatori dall'altra parte dell'occhio indiscreto del Grande Fratello Vip.

Ma c'è qualcosa di più tra le due ragazze? Non c'è stato un bacio, no, non c'è stato un contatto "erotico", no. Ma i precedenti di Dayane con le altre donne della casa lasciano pensare e parliamo del debole per Rosalinda. La modella brasiliana non ha mai nascosto la sua attrazione per le belle donne. Ora bisognerà capire se anche Giulia Salemi, legata a Pierpaolo Petrelli, cadrà tra le braccia della sua "amica " Dayane.

