Gf Vip, Wilma Goich e Daniele Dal Moro: «Ci saremmo dichiarati». È vero amore?

Lunedì 9 Gennaio 2023, 08:29

Sta facendo discutere in tanti l’atteggiamento messo in campo da Wilma Goich al Grande Fratello Vip, soprattutto riguardo a Daniele Dal Moro e a quello che è accaduto nella notte all’interno del reality show di casa Mediaset. L’ex tronista ha infatti offerto a Dana di dormire accanto a lui e la modella, nella notte, si è quasi completamente denudata facendo andare Wilma su tutte le furie. È stato lì che la Goich ha parlato di sentimenti e della questione del suo “innamoramento” per Dal Moro. Ma cosa avrà mai svelato a riguardo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

