Gf Vip, Vera Miales dice la verità ad Amedeo Goria: «Come hai potuto mettere in dubbio la mia fedeltà?»

Lunedì 11 Ottobre 2021, 22:59

Avevamo lasciato Amedeo Goria la scorsa puntata del Gf Vip con una notizia sconvolgente: la sua fidanzata Vera Miales avrebbe un pancino sospetto. A lanciare la bomba è stata Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e venerdì scorso Alfonso Signorini è voluto entrare nella casa per far vedere quelle immagini al giornalista. Amedeo sconvolto aveva provato a dire che qualora anche fosse vero non ci starebbe con i tempi, ma dopo una breve verifica mentale, se Vera fosse realmente incinta Amedeo sarebbe il papà del nascituro. Goria potrebbe quindi diventare papà all'età di 67 anni. Sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello Vip non si parla d'altro e stasera Alfonso ha riservato a Goria un incontro proprio con Vera per scoprire insieme la verità.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Miriana (dopo il bacio) frena Nicola TELEVISIONE Gf Vip, Amedeo Goria diventerà papà di nuovo? LA LITE Video STASERA IN TV GF Vip, Miriana Trevisan rischia grosso dopo il bacio a Nicola?... GF VIP GF Vip, «C'è qualcosa di disgustoso nel... CANALE 5 Gf Vip, Francesca Cipriani scatenata: strappa i capelli a Giucas... GF VIP Gf Vip, «Maria Teresa Ruta e le ore hot nel sarcofago con... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico:... GF VIP Gf Vip, il viaggio di Samy per raggiungere l'Italia:... GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip, Raffaella Fico tra le star

Gf Vip, Amedeo Goria diventerà papà di nuovo? Le anticipazioni (e le indiscrezioni) della nona puntata

Gf Vip, le parole di Amedeo Goria

«Avrei voluto avere altre informazioni in questi giorni - dice subito Amedeo - Mi sono interrogato su molte cose». Goria è sempre più sconvolto ma ora ha bisogno di avere risposte. «Lei non mi aveva detto nulla prima di entrare qui. Bisogna capire bene i tempi. Lo affronto con stupore con un senso di piccola pesantezza perchè è un bel macigno. Non manifesto disappunto ma incredulità si». E poi dice, perdendo tutta la galanteria del mondo, cita: «Madre certa, padre incerto». Si preoccupa anche per il bambino Amedeo: «Per un bambino di 1 anno avere un papà di 68 anni sarebbe una vergogna». Alfonso entra per riprendere il giornalista: «Amedeo la frase sulla madre certa e padre no magari è da evitare che ne dici?». E Amedeo riprende la corona che gli era caduta: «Io sarei felicissimo».

L'incontro tra Amedeo e Vera

Entra Vera Miales vestita da principessa: «I conti li tengo io non li sai fare, come fai a non fidarti di me, fuori c'è la guerra e sto da sola ad affrontarla. Come vedi non sono incinta un figlio si decide in due di farlo. Mi manchi tanto. Quest'abito l'ho messo perchè rappresenta la mia purezza la mia fedeltà. Mi avresti dovuto difendere e non mettermi in dubbbio. Perchè non lo gridi al mondo intero che mi ami? A me quello che mi ha fatto male è che tu hai detto che la madre è certa il padre no. Sono sola tua».

Scoppia in lacrime Amedeo: «Tesoro mio io ti amo a modo mio, non ti ho messo in dubbio, ho detto che se ci fosse stato un pargoletto sarebbe stato sicuramente mio perchè tu hai solo me. Io non ti lascerò mai e da questi giorni ho cominciato a pensare che avremo potuto costruire un futuro insieme».

Vera contro i vipponi

Vera poi risponde alle critiche che gli altri vipponi le hanno fatto. Aldo, Carmen, Soleil e Alex i concorrenti nel mirino della Miales. I ragazzi hanno accusato la fidanzata di Goria di essere falsa e di aver creato tutto questo per aver visibilità. Incalzano anche dicendo che Vera fuori avrebbe almeno 5-6 uomini. E la Miales risponde a tono: «Ma come vi permettete?»