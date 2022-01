Gf Vip, Valeria Marini scontro con Nathalie: «Stai Zitta». La Caldonazzo: «Basta fare la prima donna»

Sempre più accesa la rivalità tra Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro al Gf Vip. Il televoto di lunedì, che ha eletto la Caldonazzo preferita dal pubblico, ha smosso molti animi nel loft di Cinecittà, soprattutto quelli del trio di serpi composto da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila stessa. Dopo la puntata il veleno viene sputato. In confessionale, dopo la puntata, la Nazzaro ha infatti dichiarato di non credere affatto alla Caldonazzo.

Gf Vip, Manila vs Nathalie

«Ci sono persone che in questa finta pace cercano in qualche modo di tessere comunque la tela, ed è quello che fondamentalmente fa Nathaly facendo la finta amica di Soleil. Nathaly si lamenta che non è amica delle donne, ma lei con le donne come si pone?», si è dunque chiesta la conduttrice. D’altronde dello stesso parere è la Ricciarelli che di Nathaly, in confessionale, ha detto: «È una persona negativa perché dice le cose, le provoca, poi mi ha offeso tantissimo!». E se Manila ha le idee chiere Nathalie non capisce proprio il motivo: «Non capisco perchè mi odi cos' tanto».

Valeria Marini su tutte le furie

Alfonso Signorini è tornato in studio per parlarne con i vipponi. «Io appena sei arrivata conoscendoti da fuori avevo piacere che lei stesse con me ma poi le cose sono cambiate». Con queste parole da il suo punto di vista Manila. Nathalie prende la parola per spiegare: «Dopo la discussione con Valeria tu ti sei schierata» L'intervento di Valeria Marini fa crollare il castello di finta calma: «Stai zitta» e no la Caldonazzo non ci sta: «Stai zitta tu. Poi come ti permetti tu che mandi a dormire Federica con Basciano e Sophie perchè non c'entra nel letto con te perchè dormi con una tigre di 6 metri». Alfonso vuole riportare la calma e chiede l'opinione a Valeria: «Io vorrei si ripristinassero gli equilibri, qui è tutto una provocazione e lei passa sempre a provocare le persone. Prima che arriasse lei non c'era stata nessuna discussione». La Caldonazzo però la rimette apposto: «Ma basta fare la prima donna, qua non sei una prima donna»

Le opinioniste

Sonia Bruganelli che non ha mai amato troppo la Nazzaro ora cambia idea: Mi è piaciuto come hanno fatto muro manila, Soleil, Katia e Davide. Nathalie è arrivata in corsa e ha scelto la sua strada, io starò sempre dalla parte di chi ha iniziato da 4 mesi e va avanti. Miriana ad esempio ha sempre seguito chi è arrivato dopo».

Ma Adriana è di tutto altro avviso: «Anche nell'altro gruppo ci sono persone che stanno li dall'inizio ma hanno avuto la forza di schierarsi anche contro prepotenze e arroganze ormai radicate»