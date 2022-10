GF Vip, un'altra bestemmia in diretta: in arrivo la squalifica?

Mercoledì 19 Ottobre 2022, 07:31

Durante la diretta del GF Vip c'è stato un cambio di inquadrature che ha portato con sé un vizio che ormai siamo abituati a sopportare in questa edizione del reality show: uno dei concorrenti ha chiaramente bestemmiato. La sua imprecazione è però stata censurata e tagliata (quasi) a metà, sebbene sia stata chiaramente riconoscibile. C’è ormai esasperazione tra i telespettatori per questo vizio blasfemo dei concorrenti presenti nella casa più spiata d’Italia ma la difficoltà ad individuare il colpevole, stavolta, potrebbe portare a nessun provvedimento da parte della produzione. Chi sarà mai stato? E che cosa succederà adesso? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

