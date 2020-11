Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini squalificato. «Non possiamo perdonare»

Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. La bestemmia pronunciata in giardino davanti a Francesco e Enock non è passata inosservata, tutt'altro, e gli autori del Grande Fratello hanno preso la decisione. Squalificato.

Stefano Bettarini nei giorni scorsi aveva pronunciato una frase blasfema. Durante la diretta della 17esima puntata Alfonso Signorini ha chiamato Stefano Bettarini nl confessionale: «Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un'espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un'intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c'era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è».

Ecco la replica di Bettarini: «Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito, sono una persona credente e non volevo mancare di rispetto a nessuno, qui a volte non si sa mai come parlare, qui è un reality e quindi bisogna prendere il bello e il brutto, chiedo scusa e sono pronto a qualisa cosa».

