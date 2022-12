Gf Vip cambia appuntamento, il reality di Signorini va in onda stasera. Salta l'ingresso della mamma di Giulia Salemi: «Problemi di salute»

Stasera in tv, per la prima volta di sabato, andrà in onda il Gf Vip. Appuntamento del tutto nuovo per il realiy di Alfonso Signorini che non per questo regalerà meno emozioni ai suoi telespettatori. Questa nuova messa in onda dovrebbe essere applicata solo oggi sabato 10 dicembre e sabato 17 dicembre, poi si dovrebbe tornare alla messa in onda settimanale unica il lunedì sera. Mediaset punta così a prendersi il pubblico abituato ai programmi di intrattenimento che questa sera sono "orfani" di Ballando con le Stelle.

Gf Vip, l'appuntamento è stasera

Tutto è pronto per il Grande fratello Vip: intrighi amorosi, litigi e sorprese. Stasera però nonostante al televoto ci siano Charlie Gnocchi e daniele dal Moro, non ci sarà nessuna eliminazione. I due nominati si giocheranno solo l'immunità alle prossime nomination. E stando ai sondaggi il web preferisce l'ex di Uomini e Donne.

Le anticipazioni

Protagonista della serata sarà sicuramente anche Antonella Fiordelisi che con il suo caratterino sta tenendo in piedi diverse dinamiche. Dalla sua storia con Edoardo Donnamaria alla sua ultima discussione con Oriana Marzoli la vippona è sempre al centro delle polemiche. Così come anche Antonino Spinalbese che mantiene alta la sua fama da latin lover. Fama che dovrebbe esplodere lunedì quando rientrerà, tra non poche polemiche, Ginevra Lamborghini, l'amica speciale dell'ex di belen che era stata squalificata dopo le accuse fatte a Marco Bellavia.

Saltato invece l'ingresso di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, per motivi di salute. Ma anche Attilio Romita, ormai sempre piu' vicino a Sarah Altobello sarà al centro di un dibattito infuocato. la sua compagna storica, Mimma Fusco, non sta prendendo bene le smancerie che il suo fidanzato si scambia con l'ex naufraga de l'Isola dei Famosi. Tra i due concorrenti è scattato anche un bacio e il Tweet della Fusco a quelle immagini è stato al veleno.